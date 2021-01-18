回應6中港官員受制裁　中方制裁涉港問題表現惡劣美官員

美國日前對6名中國中央政府、香港特區政府官員實施制裁。中國外交部發言人華春瑩周一（18日）表示，針對美方的錯誤行徑，中方決定對在涉港問題上表現惡劣、負有主要責任的美國行政部門官員、國會人員、非政府組織人員及其直系親屬實施對等制裁，但暫未公布具體名單。

華春瑩表示，美方有關行徑公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政和中國司法主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，強烈譴責。她強調香港是法治社會，有法必依、違法必究是法治的基本要求。中方堅定支持香港有關部門依法打擊違法犯罪活動，維護法律權威，捍衞國家安全，並敦促美方必須立即停止插手香港事務。

美國財政部上周五（15日）宣布，因應香港警方本月拘捕55名泛民人士，向全國人大常委譚耀宗，警務處國安處處長蔡展鵬，警務處助理處長（國家安全）簡啟恩、江學禮，國安公署副署長孫青野，及中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權實施制裁，6人均被列入《特別指定國民和被封鎖人員》名單。

受制裁人士其擁有任何實體在美國的資產均會被凍結，同時，美國企業或個人，以及任何在美國有業務營運或與美國有交易的企業，均被禁止與受制裁人士進行交易或提供服務。