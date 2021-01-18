帛琉候任總統矢言與美台同一陣線　對抗大陸欺凌

帛琉候任總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）將於周四（21日）宣誓就職，他近日受訪表明，會與盟友美國及台灣繼續站在同一陣線，對抗中國大陸在太平洋地區的「欺凌」行為，更形容美台為「真正的朋友」。

52歲的惠恕仁接受英國《衞報》的訪問，於周一（18日）刊出。他表示，美國多年來展示了該國是帛琉的可靠朋友，最近就根據「曲速計劃」向帛琉發送6,000劑新冠疫苗。他表示，國家之間有共同價值及互相支持合作非常重要，雖然中國大陸與美國存在競爭，但認為實際問題是關於自由和落實民主，很多時他們覺得「大國想欺凌小國」，所以他們必須有一個強大的夥伴。

美國海岸防衞隊及帛琉海事當局，上月在帛琉領海截獲中國漁船，涉在保護區內偷捕200多公斤海參。惠恕仁指出，這牽涉到帛琉的邊境安全，不尊重他國邊界的行為令人沒法接受；又指偷捕和賄賂等都應停止，要成為全球領導者的國家應為國民的行為負責。他表示，其政府班子曾嘗試與中方討論偷捕問題，但對方顯得並不在乎。

惠恕仁矢言，雖然大陸在太平洋日益擴張，但帛琉將繼續正式承認與台灣的緊密關係。他指出，帛琉作為台灣的朋友，因而衍生很多對國家附帶的傷害，其他國家不喜歡這樣的關係，就好像在聯合國和其他太平洋組織，想阻止帛琉致力推動的事情，他批評這正是想欺凌他國的大國本性。