富商宴請送禮勾結法官　20人涉案受查

台灣佳和集團董事長翁茂鍾涉在20多年來，通過宴請、送禮、協助股票獲利等方式，在台灣司法界「深耕人脈」。司法院經調查後在上周六（16日），公開多達20名涉案現任或前任法官的名單以及勾結細節，為台灣司法界一大震撼彈。

司法院指出，前最高行政法院院長林奇福、前最高法院庭長顏南全、吳雄銘、前台南地方法院法官蘇義洲4人，分別為翁茂鍾及其公司涉及訴訟的法官，卻與翁有不當往來，有必要移交司法懲戒。前台南高分院法官曾平杉、陳義仲、前台灣高等法院庭長林金村3人，雖然不是相關訴訟的法官，但與翁頻繁有不當往來，情節嚴重，亦要移交司法懲戒。而另外洪佳濱、謝家鶴、花滿堂、黃崑宗、胡景彬、尤豐彥、蔡清遊、劉介民、陳金圍、洪昌宏、朱中和、鄭小康及陳世淙13名法官則毋須司法懲戒，雖有必要行政懲處，但已過追溯期。

台灣法官協會周一（18日）發表聲明，譴責涉事法官未有維護司法審判的公正廉潔，支持司法院繼續不偏不倚地進行調查。翁茂鍾過去曾捲入多宗官司，但疑在法官「關照」下皆輕鬆脫身。直到2019年8月，台北高等法院院長石木欽被檢察院發現，曾在翁涉及的保密審理案件中，將法庭結果私下告知翁，又與同僚在最高法院接受翁的拜訪，因而被司法院立案調查，石被約談後火速請辭，監察院其後亦將他彈劾。

台媒報道，事件敗露的關鍵證據正是翁的筆記本，裏面寫滿他如何縱橫司法界的腐敗紀錄，包括招待法官吃飯，打高爾夫球聯絡感情，贈送昂貴禮物，甚至入股法官購入的股票，好讓對方在股市賺大錢，誇張程度猶如現代版《官場現形記》，範疇遍及司法院、法務部、調查局、警政署等，而且僅從1996年至2013年的筆記就有27本之多。