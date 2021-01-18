太陽花學運7人佔行政院二審獲刑　最高法院今發回重審

台灣於2014年3月爆發反服貿運動（又稱太陽花學運），示威者闖入並佔領立法院等機構。學運團體「黑色島國青年陣線」（黑島青陣）總召集人魏揚等人，被控煽惑他人犯罪，案件在去年4月二審改判魏揚等7人罪成。台灣的最高法院周一（18日）認為，人民行使抵抗權或公民不服從得阻卻違法或減免刑責，決定撤銷原判決發回高院重審。

承審的最高法院刑一庭指出，煽惑他人犯罪並未違憲，但僅限於煽惑的內容，客觀上有使他人產生實行特定的犯罪決意，或助長他人原犯罪決意，並足以引發公眾真實犯罪的聯想者，才符合構成要件。而抵抗權是為了保衞及回復民主憲政秩序，並由憲法賦予正當性與合法性，必須在「不法情況極公然」時才能行使，且應是最後手段。

刑一庭認為，台灣憲法雖未明文規定抵抗權，但依台灣的國民主權憲政原理仍應加以承認人民行使抵抗權的行為，得阻卻違法。公民不服從行為本身是言論自由的特殊表達形式，且所欲保安的整體法益為即將或剛開始遭破壞的自由民主憲政秩序時，法院自得類推適用緊急避難或避難過當的規定，阻卻違法或減免刑責。

判決指出，前審對於魏揚等7人主觀上是否有煽惑他人犯罪的故意，客觀上是否符合構成要件，均未說明及調查釐清，也未詳查魏揚等人是否有行使抵抗權或公民不服從阻卻違法或減免刑責的事由，有不適用法則、不載理由、應於審判期日調查之證據而未調查等違法，因此撤銷原判決，發回台灣高等法院更審。