北部醫院再增新冠本土病例　陳時中誤開院方真名

台灣桃園某醫院發生新冠疫情，周一（18日）再增加一人確診，染疫醫護增至5人，官方一直未有公開涉事醫院。惟中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周一宣布病例時，因口誤不小心透露醫院真名為「部立桃園醫院」。

陳時中指，周一新增7宗確診病例，其中6宗來自英國、美國、菲律賓和緬甸的境外輸入個案，而一宗本土病例是北部醫院群組。確診的護士是周日（17日）第2名染疫醫生的接觸者，兩人負責同一病房，工作動線重疊高，故當局認為是被這名醫生傳染。目前，醫院職員中有152人需隔離兩周，有46人需要自主家居隔離3至7天，醫院內群組已累計2名醫生、2名護士確診，另有1名確診護士，為首宗確診醫生的同居女朋友、居家密切接觸者。

會上，陳時中表示，指揮中心人員已進駐醫院成立「前進指揮所」，由醫療應變組副組長王必勝負責，協助處理管控問題。而談到王必勝時，陳時中不小心講出「他中午過後去『部桃』」；經現場記者詢問，他亦證實發生疫情的醫院，「就是部立桃園醫院」。陳時中指，醫院名字一直在腦海中盤旋，「不講大家也知道，這時候讓大家明白也是好的」。他坦言，院方已做好分層管理，由於主要是住院部分需要作出調整，目前還沒考慮要封院。

針對醫院感染持續擴大，「前進指揮所」即日起公布及實施6項感染管控措施，包括全院患者只出不進；取消探病，陪病僅限1人且須實名制。另台大醫院周一亦配合疫情公布新措施，由周二（19日）起，自主限縮加護病房探病次數，從每日固定2次變為每天1次，每次限2名訪客，每次1小時。