食堂進餐遭市委書記掌摑　政府秘書長心臟病發送醫

河南省濟源市委書記張戰偉，日前在政府食堂就餐時，大聲斥責市政府秘書長翟偉棟沒有資格在此吃飯，更當眾掌摑對方，讓翟頓時氣急攻心致心臟病發。翟的妻子尚娟上周六（16日）在微博實名舉報張對丈夫的所作所為，引發輿論關注。

尚娟發文指，張於去年11月到機關餐廳吃早餐時，見到翟正和其他市領導一起就餐，就對其厲聲質問道：「你是副市長嗎？你是不是把自己當成市領導了？你有甚麼資格在這裏吃飯？」其後還說：「服務員，把這個人給我趕出去。」翟想走近張身邊解釋，詎料一近身就遭張掌摑，受到羞辱的翟，頓時眼冒金星雙耳齊鳴，隨後更誘發心臟病。

舉報貼文還寫道，張在之後開會時還特意強調，下級要對上級有服從意識，「決不允許目無組織、自以為是、自行其是、陽奉陰違或當政治上的兩面人偽忠誠」；她又表示「國民黨還知道尊敬長官咧」、「打牌還知道有大小王」、「良心大大地壞了」、「我要有槍當時就斃了你」。

截至周一（18日）上午，當地市政府和張本人並未有任何回應，而「被掌摑」的翟稱自己目前確實在做一些康復治療，但迴避談及事件，其妻子尚娟的微博「濟源市尚娟」的內容則被清空，已看不到上述舉報信。