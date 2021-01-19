美國籲向世衞專家組提供病毒數據　華促停止政治打壓

世界衞生組織將於周一（18日）起舉行第148屆執行委員會議，美國、歐盟及澳洲代表均就世衞專家組到武漢，進行新型冠狀病毒溯源工作發言，向中方施壓。中國代表則重申要停止政治打壓。

美國衞生部全球事務辦公室主任格里格斯比（Garrett Grigsby）在會上表示，中國應容許世衞專家組接觸武漢的醫護、康復病人、實驗室人員，以及分享所有動物、人類及環境樣本的數據，包括爆發疫情的華南海鮮市場的病毒基因序列等。他強調，基因數據的比較研究，有助尋找爆發源頭。澳洲代表亦呼籲專家組查閱相關數據和資料，並查訪關鍵地點。

中國代表發言時，呼籲停止科學以外的政治打壓，重申自疫情發生以來，中國以公開透明負責任的態度，即時發布疫情訊息，病毒溯源有其規律及科學要求，應由科學家商定具體工作，要相信科學家。

「疫情大流行防範和應對獨立小組（IPPR）」撰寫的報告將於周二（19日）提交予執行委員會議。報告批評中國發現新冠疫情後，地方和國家衞生部門原可在1月採取更有力的公共衞生措施，又批評世衞的全球大流行警報系統「不能切合目的」，表現更是「動力不足」。據了解，IPPR將於今年5年發表最終報告。

另世衞組織總幹事譚德塞在會上表示，目前新冠疫苗分配不均，49個較富裕國家獲分配超過3900萬劑疫苗，但有一個低收入國家只取得25劑疫苗，他未有透露是哪個國家。他形容世界瀕臨災難性的道德淪喪，這種自我為先的方法，只會推高疫苗價格及鼓勵囤積，最終拖長疫情及抗疫限制措施，令人類及經濟承受苦果。