內地單日增118確診　望奎縣禁居民離家一周

內地周二（19日）公布新增118宗新冠肺炎確診病例，其中吉林、河北和黑龍江本地個案均達雙位數，北京再有一宗本地確診。黑龍江綏化市望奎縣自本月10日起出現首宗新冠肺炎確診病例後，截至周一（18日）凌晨零時累計確診127宗。為防止疫情進一步擴散，該縣周二宣布實施最嚴格的管制措施，即日起全縣居民一律禁止離開家門，私家車禁止行駛，暫為期一周。

黑龍江衞健委表示，該省新增27宗本地確診和43宗本地無症狀感染個案，其中望奎縣單日增23人確診。哈爾濱市呼蘭區同日新增11名無症狀感染者，當中包括一名17歲王姓男學生。據了解，他是當地醫療機構對望奎縣惠七鎮惠七村確診病例和無症狀感染者的密切接觸者和相關接觸者進行核酸篩查中發現。而其餘無症狀感染者均為王男的密切接觸者。

吉林過去一日新增43和34宗本地確診和無症狀感染病例。該省周一已宣布暫時關閉歌舞廳、洗浴、酒吧等場所，並嚴查離開該省的車輛。早前黑龍江一名45歲林姓無症狀感染者在公主嶺市和通化市舉辦多場培訓課堂後，直接或間接感染人數已增至118人，當中74人是參加培訓的學員、22人為學員親屬、培訓場所員工親屬1人、培訓場所老闆及員工6人，其他相關接觸者12人，另3人與林某有接觸史。

河北單日新增35和2宗本地確診和無症狀感染病例，全部來自石家莊市。內地目前共4地列為高風險地區，其中石家莊藁城區、新樂市和南宮市均在河北，其餘為黑龍江綏化市望奎縣惠七滿族鎮。內地單日新增12宗境外輸入確診病例，全國累計88,454人確診，當中4,635人病亡。