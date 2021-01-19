道路結冰發預警　137條巴士路線停駛

受冷空氣影響，北京迎來今年首場降雪。降雪在周一（18日）凌晨前後出現，預計持續至周二（19日）中午。北京市氣象台發布道路結冰黃色預警信號，截至周二上午9時，有137條巴士路線採取臨時措施，其中8條市區路線、105條山區路線停駛，另有些路線「飛站」，即不停部分車站。

北京市氣象局消息，西部和北部山前及淺山區降雪較明顯，局部地區達中雪。截至周二上午8時，全市平均降雪量0.2毫米，城區平均0.2毫米，最大降雪出現在海淀鳳凰嶺3.1毫米。大部分積雪深度約1厘米，山前部分地區2至4厘米，最大懷柔區5厘米，東部地區基本無積雪。

北京市氣象台首席預報員郭金蘭表示，此次降雪是受低層偏東風增濕和地形抬升的共同作用形成。受降雪影響，白天北京平原地區最高氣溫約-2℃，夜間最低氣溫約-7℃。預計周三（20日）天氣轉晴，氣溫逐步回升。

周二上午，北京出現太陽雪，市區居民外出抬頭可見到太陽與雪花。內媒指出，太陽雪是一種天氣情況、自然現象，主要原因是受冷空氣影響形成降雪，同時高層雲不足以遮住太陽，於是出現一邊下雪一邊出太陽的天氣現象。