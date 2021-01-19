傳韓國瑜復出選黨主席　農曆新年後表態

台灣前高雄市長韓國瑜自從被罷免後行事低調，惟外界一直關注他的動向。台媒周一（18日）報道，黨內人士透露，有前中常委勸韓國瑜參選今年7月的國民黨主席改選，韓未有正面回應，但稱農曆新年後會表態。

報道指，韓國瑜去年11月曾與一名在總統大選時力挺他的前中常委共餐，席間提及黨主席選舉，韓當時回應：「別人都說我要選，人家現任才做沒多久，我去選不厚道，而且離初選登記時間還早」。

今年1月，韓的岳父李日貴病逝，多名前任、現任國民黨中常委前往雲林致意，與韓會面。據當場人士轉述，當時有人以「本身有能力，不該坐視不管」等為由勸進韓參選黨主席，但韓避而不答，日前再被追問時，才表示會在農曆年後的適當時機表態。

此外有報道指，隨着桃園市民進黨籍議員王浩宇被罷免，黨內有力量支持韓參選桃園市長或台北市長，而「韓似乎不排斥，也沒把話說死」。針對外界瘋傳韓復出，國民黨文傳會副主委鄭、曾任韓國瑜高雄市政府新聞局長的鄭照新周一在Faceebook發文稱，一時選市長、一時選主席，「話都你們在講﹗請不要用低俗的權謀腦補來干擾他」。