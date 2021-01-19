台文化部稱歡迎出版大陸書　審查為保障市民

針對中國大陸出版物品到台灣發行需先經許可，台灣的文化部長李永得周一（18日）強調是為了保障市民，又稱當局不會審查或限制任何人創作或出版，特別是歡迎大陸書籍到台灣出版。

李永得早前接受媒體專訪時提到，「你（出版商）把中國（大陸）的書拿到台灣出版還要經過中國（大陸）同意，憑甚麼台灣一點都不能管」等言論，部分出版業者批評李是扣業者「紅帽子」。李永得周一反駁，此說法是抹黑，強調台灣出版是全世界最自由，任何台灣人要出版書籍，都不需經過申請審查。他又稱，「特別是在大陸不能出書的這些人，勇敢到台灣來出書，讓台灣成為全世界出版最自由的所在」。

對於審查大陸出版物品的做法被指違反台灣憲法，李強調有關做法的法律基礎源自台灣與大陸地區人民關係條例第37條，大陸進入台灣的出版品以及相關的都要經過「許可」，而許可的方式有很多，換句話說要先跟政府申請，經許可才可以發行。但立法之初可能沒想到如何執行，因為假如全部出版物都要申請許可，然後審查，是很大的工程和人力，事實上可能做不到，所以過去一直都沒有執行。實際做法是有人被檢舉，當局才去了解、審查屬實才下架。但李表示這並非長久辦法，未來將重新修訂規範。

至於修法方向，李表示會兼顧各方面意見，而且因牽涉兩岸關係政策，文化部要跟相關單位討論，待有較具體方向再向外界報告，也不排除舉辦公聽會，因此修法或需時半年甚至更長。