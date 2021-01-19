中紀委揭賴小民更多違法細節　近百人涉案

中國華融資產管理股份有限公司前黨委書記兼董事長賴小民，因受賄高達18億元人民幣（約22億港元），本月5日被天津市第二中級人民法院判處死刑。國家中紀委周一（18日）發文披露更多有關賴的違紀違法細節，當中提到涉案的官員幹部將近百人。

中紀委指出，賴小民案是棄守金融風險底線、以稀缺金融資源為籌碼牟取私利的貪腐大案。案件集政治和經濟問題、金融亂象和腐敗於一體。而賴的腐敗犯罪行為可具體分成4方面，分別為排斥黨的領導，偏離主責主業；濫用金融資源，大搞權錢交易，拉票賄選；漂白貪腐手段，實施內行作案；信奉利益均沾，形成集團腐敗。

發文中提到賴小民「大搞曲線獲利、期權腐敗」、「大幅度加價中標項目」、「收取顧問費」等，都是官方首次具體強調。另中紀委指賴背離黨中央金融工作方針政策，對監管機構的部署要求置若罔聞，甚至公然發表質疑言論，也是過去官方未專門提及。

此外，之前賴小民被雙開的通報中，曾指他「盲目擴張、無序經營導致公司嚴重偏離主責主業」。這次中紀委發文更直接指出，賴將募集資金投向國家政策明確限制的房地產等領域。