蔡英文見英駐台新任代表　促就自由貿易協定展開對話

英國在台辦事處新任代表鄧元翰（John Dennis）本月11日宣布到任，周二（19日）他與台灣的蔡英文總統會面。蔡英文呼籲，英國與台灣未來能進一步針對洽簽自由貿易協定或雙邊投資協定展開對話，又表示有決心兩地繼續合作。

是次會面於台總統府舉行，蔡英文首先感謝鄧元翰相隔約40年後，再次回到台灣。她指出，2021年對台灣和英國都是關鍵年；英國正式脫歐之後，尤其是在印太地區的政經布局，都是全球關注的議題。對台灣來說，無論是全球疫情變化、經濟結構轉型，以及持續走向國際舞台，都是今年重要的挑戰。

蔡提到，英國是最受台灣留學生歡迎的國家之一。台灣與英國在台辦事處積極洽商更密切的實體及網上課程，希望能夠培育更多雙語人才，強化年輕人的國際競爭力。

在商務合作和投資方面，蔡表示台英近年來不斷深化金融、風電等關鍵領域的合作，雙邊貿易也隨之擴大。她期待雙方能更進一步地針對洽簽自由貿易協定或雙邊投資協定展開對話。她又注意到英國外相藍韜文對於人權和經貿交流議題的談話，相信台灣與英國在民主、人權、自由貿易的價值上都有相同立場，期待未來在這些議題上雙方合作能夠更深更廣。