台軍模擬奪回桃園機場　首次出動訓練用無人機

台灣陸軍第三作戰區周二（19日）舉行軍事演習，模擬敵軍突襲佔領桃園機場，裝甲584旅「聯合兵種營」出動作戰，奪回桃園機場。本次演練首次使用訓練用無人直升機，盤旋戰場監偵，傳回資訊讓指揮官能迅速判明敵軍主力位置，下達作戰命令。

演練開始，操演部隊接到作戰命令後，首先出動CM22型120公厘迫擊炮車實施前期火力壓力；無人機升空判斷敵軍主力位置後，掩護後續主力CM11型、CM32型等戰車發起攻擊，部隊採乘車、落車衝鋒奪回目標；狙擊組發現敵軍重要指揮官後，立即遠程狙擊。

第三作戰區指出，因應未來防衞作戰，本次操演的裝甲584旅於去年完成「聯合兵種營」組織調整，已具備「早期監偵目標、集中火力打擊、快速機動應援、獨立作戰」能力，同時結合高新武器，搭配武器載台網絡通訊系統，使戰場圖像數碼化、指揮管理扁平化，並以科技取代人力、火力取代兵力，有效執行聯合作戰。

聯兵一營營長黃煜庭中校表示，今次使用的無人機，可爬升3公里、遙控距離5公里，強陣風6級以下可操作。軍方透露，正式的無人直升機預計明年第一季撥交部隊使用，但為了讓訓練有延續性，因此軍方先行採購訓練用、低強度的無人直升機。