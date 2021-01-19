桃園醫院再增4宗新冠肺炎確診　全院清空消毒

台灣的中央流行疫情指揮中心周二（19日）公布，當地再增4宗本土確診病例，全部與衞生福利部桃園醫院群組有關，其中1名患者為院內護士、1人為住院病患的外籍看護；另外兩名患者是早前染疫女護士的丈夫及女兒。指揮中心指揮官陳時中表示，醫院群聚疫情目前已進展到第四波感染，院內已共有7名醫護確診，另外2名患者則為染疫醫護的親密接觸者，他們正接受住院隔離。

陳時中證實，這次的病毒株和之前疫情不同，是目前世界上主要流行的強勢變異病毒株；但強調不是傳染力增強的英國、南非變種病毒株。他表示，為了讓居家隔離者與家人區隔，指揮中心在周二起執行桃園醫院清空計劃，亦即是要將醫院內所有人撤離，實施樓層管制並全面消毒，隔離所有醫護人員。陳指出，今明兩天將分別送120名、100名病人外移到專責隔離病房；353名醫護全數集中檢疫或回家隔離14天。當局將病房陸續清空後，台軍亦出動15名化學兵，穿着防護服進駐醫院消毒。

另外，由於台灣本土疫情升溫，指揮中心宣布，考量大型活動人潮擁擠、長時間近距離接觸，提高防疫難度，若活動無法嚴格執行完整風險評估，當局強烈建議取消或延遲舉辦。同日，台灣的行政院舉行記者會，宣布原定在今年2月26日至3月7日舉行的台灣燈會將會停辦，是32年來首次。

指揮中心統計，截至目前，台灣累計有868宗新冠肺炎確診病例，其中764宗境外輸入，65宗本土病例，36宗敦睦艦隊、2宗飛機感染及1宗不明個案；確診個案中7人死亡、95人住院隔離中。