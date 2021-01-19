費高雲為最年輕省委常委 曾因響水爆炸事故被問責

中共中央批准，任命江蘇省副省長費高雲，出任江蘇省委常委。目前江蘇省政府班子為「一正八副」，費排名第三，他是省政府班子中最年輕的一位，亦是江蘇省最年輕的省級常委。內媒周二（19日）報道，費曾因2019年3月21日江蘇響水爆炸事故被問責。

資料顯示，現年50歲的費高雲是江蘇淮安人，在江蘇基層歷練多年，擔任過共青團邗江縣委書記、邗江縣運西鄉鄉長、儀征市（縣級市）市委常委、市紀委書記、副市長等職。2011年7月，他從儀征市跨省調動至南通市，任市委常委、通州區委書記。不到2年，他出任南通市委組織部部長，再跨市調任常州市任市委副書記等職，4年內連升兩級。2018年他擔任江蘇省副省長、省政府黨組成員，常州市委書記、市人大常委會主任，此次屢新後，任江蘇省委常委，副省長、省政府黨組成員。

2019年3月21日，江蘇省鹽城市響水縣陳家港鎮化工園區發生化工爆炸事故，造成78死76人重傷，中紀委介入。最終，分管安全生產（應急管理）工作的江蘇省常務副省長樊金龍及費高雲，被認定失職失責，樊被黨內警告，費被政務記過，政務記過的處分期間是12個月。

報道指，響水爆炸發生後，費高雲曾多次強調安全生產問題。今年1月12日，他又到常州檢查住建、交通領域安全生產、疫情防控工作，要求全面做好交通運輸和建築施工領域的安全隱患排查工作，強化針對性措施，防止嚴重特大事故發生。