拜登對一個中國無懸念　幕僚稱不會承認台灣獨立

美國正副總統當選人拜登及賀錦麗（Kamala Harris）將於當地周三（20日）正式就職。台媒訪問多名專家分析白宮易主後的兩岸關係，其中拜登核心幕僚受訪時指出，美國新政府不會承認台灣獨立。至於台灣官方是否獲邀出席美國總統就職禮，台外交部發言人歐江安周二（19日）僅稱，台駐美代表蕭美琴將透過最適當方式向拜登政府表達祝賀。

哈佛大學國際關係學者艾利森（Graham Allison）擔任拜登外交政策幕僚數十年，他近日接受台媒越洋訪問時表示，縱使美國非常欣賞台灣的政治制度及經濟實力，雙方持續深化也是好事，然而兩岸未來的發展，應以兩岸人民為最大福祉，在不與大陸交惡的前提下，「一個中國」這個理念是毫無異議的。他認為拜登政府最大挑戰是擬定另一套外交策略，突破已走到盡頭的一國兩制框架，讓美陸台三方都能和平共榮。

曾在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）國際安全項目擔任研究助理的澳洲大學亞太學院講師宋文笛分析，未來美國將視個別議題需要，在印太區域組成分別有不同成員、規模不一的聯盟，一方面與大陸保持競爭，同時適度合作。在美台關係方面，他認為拜登新政府將傾向「多做少說」、低調深化雙邊實質合作。

台國防部智庫國防院國家安全研究所所長李哲全指出，拜登就職後料致力處理疫情、振興美國經濟、恢復國際領導地位。基於共同利益，美台關係仍將緊密，但具高度象徵性卻可能激怒大陸的政治動作將減少，例如派高官訪台。而國防院軍事戰略暨產業所所長蘇紫雲表示，支持台灣已是美國兩黨的共識，而美國對台軍售亦已由常態化進一步邁向正常化與法制化改變。