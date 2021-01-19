脫貧工作表現獲肯定　多縣幹部官員擬晉升

中國國務院去年11月宣布全國832個貧困縣全部脫貧。有國家級貧困縣20個、省級貧困縣11個的安徽省，更早在去年4月已宣布實現全省脫貧。關注內地政局的微信公眾號「聊時局」發現，安徽多個脫貧縣的主要官員擬獲晉升。

經聊時局梳理，擬獲晉升的安徽主要幹部官員年齡由50至57歲，包括：安慶市委常委、岳西縣委書記周東明，擬提名為安慶市人大常委會主任候選人；岳西縣委副書記、縣政府縣長江春生，擬任岳西縣委書記；太湖縣委書記程志翔擬提名為安慶市人大常委會副主任候選人；蒙城縣委副書記、縣政府縣長孔祥永，擬任蒙城縣委書記；渦陽縣委書記胡明文，擬任亳州市委常委；泗縣縣委副書記、縣政府縣長王法立，擬提名為宿州市政協副主席候選人。

中共中央組織部和國務院扶貧辦於2016年，發布關於脫貧期內保持貧困縣黨政正職穩定的通知，當中明確提到，貧困縣黨政正職在完成脫貧任務前原則上不得調離，脫貧後仍要保持穩定一段時間。脫貧期間表現特別優秀的幹部官員，可獲提拔擔任上一級職務，但仍要繼續兼任現職，把主要精力放在脫貧工作上。