已婚公務員傳謊稱單身　對女商人騙財騙色

河南省信陽市商城縣一名女商人，本月初實名舉報一名司法部門男公務員，隱瞞已婚事實與自己同居，並在3個月內騙財逾20萬元（人民幣，下同，約24萬港元）。當地紀檢委近日回應稱，已暫停涉事男公務員的職務，並已展開調查。

根據胡姓女商人的舉報信，指與姚姓男公務員相識於去年9月，當時她正因租賃合約與業主發生糾紛，姚男代表業主前來協調，並以雙方都滿意的方式解決問題。事後男方展開追求，姚男稱自己結過一次婚但已經離婚，獨女就由前妻照料，更說盡甜言蜜語，例如以後再發生問題就交給他處理、再結婚就一輩子等，但卻多番推脫胡女檢查離婚證和離婚協議的要求。

同年10月，二人一起去外地遊玩並發生性關係，後正式開始戀愛，之後姚男要求搬入胡女家，稱要試婚並承諾年底前結婚，在其後的同居生活裏，姚男多次要求胡女提供經濟幫助，包括給現金、微信轉帳、買衣服鞋子等，胡女在12月時更一次過轉帳20萬元給他，直到在本月初偶然看到姚男手機的聊天記錄，才發現姚男並沒有離婚，且與自己同居期間，也一直與其妻子和一對子女同住。

胡女在本月8日致函紀檢委舉報，當局回應稱政府對此高度重視，已責令縣紀委監委、警局、司法局等部門展開調查，待結果出爐就會向公眾發布。