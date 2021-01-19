解放軍南海演練　模擬以英語勸降敵軍

內地官媒報道，解放軍南海戰區近日進行演練，以提升軍人的跨語種溝通能力。在西沙某島礁的一場實兵對抗中，士兵模擬以英語對被重重包圍的「敵軍」喊話，並高呼：「You're surrounded！Surrender！（你們已被包圍！立即投降！）」。

官媒近日發布「駐守南海官兵演練對敵英語喊話」主題影片，片段中西沙水警區連長劉傳明稱，由於南海戰區海軍部隊，處於南海維權和維護地區和平穩定的最前沿，圍繞戰場需要，因此英語成為了一項必備技能，更指提高官員英語水平就是要確保在與強敵的較量中，能夠準確展示解放軍意圖和傳遞訊息。

劉續稱，解放軍近日在南海海域執行戰備巡航任務時，呼和浩特艦遭遇外籍可疑「商船」，當時官兵亦以英語將其廣播驅離。另外，解放軍亦曝光了駐守於西沙群島的解放軍的訓練畫面，西沙群島由永樂群島和宣德群島組成，海岸線總長518公里，中國政府於2012年6月21日，表明已實際控制西沙群島，並將其劃歸海南省三沙市管轄，引發國際上的南海角力，包括越南等許多東南亞國家提出反對，令南海局勢持續緊張。