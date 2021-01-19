市政府副秘書長朱芝松　任市委常委

中共中央批准，朱芝松出任上海市委常委。2019年，朱出任上海市政府副秘書長，並兼任中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會常務副主任、洋山保稅港區管理委員會主任，直至今次履新。

資料顯示，朱芝松生於1969年2月，1989年畢業於哈爾濱工業大學，長期在上海航天系統工作，歷任上海航天局局長助理、副局長等職，2008年出任上海航天局局長。2014年，他調任上海市委宣傳部副部長，翌年調任閔行區委副書記、代區長，2016年1月出任閔行區區長，2017年任閔行區委書記。

內媒報道，朱在2019年兼任中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會常務副主任，協助副市長聯繫中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區建設等工作。據悉，該貿易試驗區經中共黨中央、國務院批准，在上海大治河以南、浦東機場南側區域設置，先行啟動南匯新城、臨港裝備產業區、小洋山島、浦東機場南側等區域。新片區位於上海東南，北臨浦東國際航空港，南接洋山國際樞紐港，是上海沿海大通道的重要節點。

近日上海市委高層人事變動，原任上海市委副書記、政法委書記廖國勳，調任天津市市長；原任上海市委常委、組織部部長於紹良，任上海市委副書記、政法委書記；原任重慶市委常委、組織部部長胡文容，調任上海市委常委、組織部部長。