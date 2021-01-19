台立法院通過補助5G業界案　國民黨斥劫貧濟富

台灣的立法院周二（19日）處理前瞻基礎建設計劃第三期預算案。其中，台灣的國家通訊傳播委員會（NCC）預算155億元（新台幣，下同，約43億港元）補助5G業界，國民黨卻認為以公帑補助業界不合理，民眾黨及時代力量亦主張刪除或凍結該款項。但在執政民進黨團議席在過半優勢下，預算案最終順利通過三讀。

第三期預算案涉款2,300億元（約637億港元）。據了解，NCC提出撥款資助電信業，在2年半內興建3萬9000個5G基地台，以加速台灣的數碼建設與產業發展，提升國際競爭力。民進黨立法院黨團總召柯建銘指，美國、日本、歐盟等世界各國均是這樣資助，預算案屬戰略布局，不是劫貧濟富，而是「圖利全民」。

國民黨立委賴士葆表示，是次補助電信業包括中華電信、台灣大哥大及遠傳電信，近年平均每年賺500億元（約138億港元），根本不需要額外補助；加上5G頻譜本身已可為電信商帶來一定收益，業界為搶佔市場本身便會加速加量興建基地台，政府補助是多此一舉，更有「退佣」之嫌。賴稱將向監察院、法院告發，若無法阻擋則會呼籲全民公投。