酒店施工地盤頂板坍塌　9名工人被困獲救

河南周口市淮陽區一間正在興建的五星級酒店項目，日前出現頂板坍塌致9人被困。區政府周二（19日）晚間通報，涉險人員已全部救出並第一時間送至醫院診治。至晚上8時，已有2人出院，其餘7人傷情穩定。

內媒報道指，事發地點在淮陽區朝祖大道南側、明禮路西側的中州國際五星級酒店項目，該酒店1號樓的主體第2層頂板坍塌，致現場施工人員被困；有關項目投資近30億元人民幣（約36億港元）。當地部門接報後，周口市、淮陽區領導立即帶領兩級公安、消防、應急管理、住建、醫療等部門趕赴現場，並成立事故處置工作組。

經過3個多小時的救援，成功將涉險人員全部救出。經醫護人員診斷，涉險人員均無生命危險，並第一時間送至醫院診治。省市專家在周二上午9時到達事發現場，經初步判斷，事故原因為1號樓主體第2層頂板在混凝土澆築過程中，支撐點承受不了上部荷載，造成模板斷裂，具體原因正在進一步調查中。

救援工作結束後，區政府要求全區深刻吸取教訓，立即對所有施工地盤開展拉網式、地氈式排查，對排查出的問題隱患列出清單、建立台賬、全面及時整改，對排查、整治工作不力的，將予以嚴肅追責問責。