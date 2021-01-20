內地發現17處石窟寺文物　有助建立保護體系

山東省自去年7月啟動石窟寺專項調查工作以來，陸續在濟南市多地發現17處石窟寺文物，稍後將編製全省石窟寺文物名錄，繼而做好保護規劃和編製保護方案。新發現的石窟寺文物包括位於濟南南部山區北玉潭寺遺址造像、平陰縣寶峰寺摩崖造像等。

山東省文化和旅遊廳文物保護與考古處處長王守功周二（19日）向內媒表示，開展此次調查活動，是為了全面掌握山東石窟寺的基本情況、保護現狀和存在的問題。省文旅廳根據中國國家文物局統一安排部署，於去年7月組織開展了石窟寺專項調查工作，除將163處登記的石窟寺及摩崖造像列入調查和研究工作計劃，也將未登記的石窟寺文物一併進行調查，調查範圍是該省於1911年以前開鑿的石窟寺（包括含摩崖造像）不可移動文物。

參與調查工作的技術人員稱，新發現的石窟寺有部分是通過當地文物工作者提供信息，也有通過網絡搜集、學術論文、野外登山考古調查愛好者等渠道尋找到蛛絲馬跡。技術人員表示，這些新發現文物的價值較高，為山東石窟寺及摩崖造像研究提供了更多資源和線索。

王守功表示，山東作為文物大省，石刻藝術淵源深厚，石窟寺數量多、分布廣、價值高。但由於地質構造活躍，石窟寺保存環境複雜，滲水、危岩、裂隙、表層風化較為嚴重，需要進一步加大保護利用力度，培養專業人才，提高專業技能和研究水平。