內地多103人確診　長者為取免費雞蛋聽講座中招

內地周三（20日）公布新增103宗新冠肺炎確診病例，88宗本地個案分別為吉林46宗、河北19宗、黑龍江16宗和北京7宗。針對吉林出現的一傳百多人疫情，當日參加推銷活動的大爺大媽，據報是為了領取免費雞蛋而上課，卻不慎染病。

這次吉林本地超級傳播事件，截至周二（19日）凌晨零時，除來自黑龍江的病毒源頭林姓男子外，已造成139人感染。據了解，林男於本月6至11日在公主嶺和通化市共進行了4次推銷亞麻籽油的活動，其中在位於通化市東昌區一幢老舊居民樓舉辦培訓活動時，在不足100平方米的房間內有時會同時容納30至40人，僅少部分人戴口罩。吉林省衞健委副主任張艷表示，在本輪疫情中，被感染者平均年齡63歲，其中年齡最大88歲，因此應加以警惕。

疫情同樣嚴峻的黑龍江，單日除新增16宗本地確診和31宗無症狀感染個案。該省自本月10日望奎縣通報首宗無症狀感染者，截至周二確診病例累計已達188人。為加強遏制疫情散播，包括望奎縣在內的多個縣區均禁止市民離家外出一周。

內地過去一日新增的15宗境外輸入病例分別為上海4宗，廣東3宗，浙江、四川、陝西各兩宗，以及天津和福建各一宗。全國至今累計88,557人確診，累計死亡人數維持4,635人。