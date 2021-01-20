美國德州大學分校收中國175萬美元捐款　一度受查

德州大學奧斯汀分校（圖）因收中國企業及大學捐款而受查。

美國專門報道大專學界消息的保守派新聞網站The College Fix周二（19日）報道，德州大學奧斯汀分校因收受華企捐款及與中國石油大學合作而受查。德州大學系統發言人表示，教育部未有發現任何德州大學曾違規的證據，並已停止調查該校。

美國教育部去年10月發表報告，指中國試圖滲透美國高等教育界是不爭的事實，當地多間大學沒有按聯邦法例要求，申報共逾65億美元（約507億港元）外國捐款外，同時指摘有大學與中國石油大學合作，恐威脅國家安全。

雖然報告沒有公布涉事大學的名字，但報道指出，德州大學奧斯汀分校2017年曾與中國石油大學簽署諒解備忘錄。該校兩年後再收取對方60萬美元（約468萬港元）捐款，以往亦曾收取4間中國石油相關公司共115萬美元（約897萬港元）的捐款。

德州大學系統發言人回應稱，旗下15間高等教育機構均有遵守《高等教育法》第117條規定。奧斯汀分校發言人則強調，該校只是與外國一間大學合作，並非一個國家；又指國際合作對能源等領域學術研究十分重要，其研究員和學生必須參與國際研究以保持競爭力。