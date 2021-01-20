柯文哲表態有意選下屆台灣總統　兩岸關係應保持距離

台灣台北市長柯文哲近日接受日媒訪問時表示，台灣的政治及司法都需要大改革，有意角逐2024年的總統選舉，但會以選前民調作為是否參選的依據。對於台灣被夾在大陸和美國之間，他認為可以保持距離。

日本《產經新聞》周二（19日）刊登柯文哲專訪。他先提到台灣防疫之所以成功，是因為有2003年沙士的經驗，在疫情初期已建立防疫措施及實施邊境管制。他建議日本應先「止血」抑制疫情再擴散，並對面臨倒閉的企業「輸血」，最後再進行「手術」，採取措施恢復經濟。

關於下一屆台灣的總統選舉，柯文哲表示願意參選，但由於國際局勢和台灣政局的不確定性，會參考選前民調支持率是否超過20%，才作決定。對於日本核食進口台灣的議題，柯文哲認為進行科學驗證後，可進口安全無虞的食品，但包裝上必需註明產地來源。

談到兩岸關係，柯表示，台灣不可能單獨對抗大陸，但可以保持距離，這點則可參考日本。至於香港議題，他強調，台北市政府會持續對被打壓的香港泛民主派人士提供協助，但沒有公開必要，因為不需要再刻意刺激大陸。