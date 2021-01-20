美準防長指中國為今後最大威脅　永不讓其軍力超越美國

獲美國候任總統拜登提名為防長的67歲前中央司令部司令奧斯汀（Lloyd Austin），周二（19日）出席參議院軍事委員會的提名聽證會，談及應對中、俄等國的挑戰。他指出，中國將是美國今後最大的威脅，強調永遠不會讓中國的軍力超越美國。

在聽證會上被問及國防戰略應否修改時，有望成為美國史上首名黑人防長的奧斯汀表示，中國正致力推進軍事現代化，在印太地區的侵略性行動日益擴張，其威脅美國本土的能力已引起憂慮，故應該持續評估情況。他強調，會確保不讓中國獲得軍事優勢，又批評中方利用軍事及經濟力量欺凌鄰國、威脅海上航道等，增加誤算及衝突風險，重申美國與東南亞的盟友會維護自由開放的印太。

奧斯汀指出，中國對美國的威脅持續上升，俄羅斯的威脅則相對下降，美國新政府將尋求延長與俄羅斯的《新削減戰略武器條約》，維護國家安全利益，但仍堅持追究俄羅斯黑客早前大肆入侵美國政府網絡。他又指，拜登上台後將審視全球的軍事部署，或從德國大舉撤軍，並向烏克蘭提供致命武器防備俄羅斯。

美媒周二引述知情人士指，拜登挑選長期從事亞洲事務的前助手拉特納（Ely Ratner），擔任下任防長的中國事務首席顧問。而作為首位女性國家情報總監人選的海恩斯（Avril Haines），當日在提名聽證會上亦表示，美國情報圈將加強關注中國，視之為主要威脅，並認為應採取進取立場，投入更多資源優先應對中國挑戰。