點讚辱華留言捱轟　韓美食主播遭中國公司解約

南韓美食主播Hamzy在YouTube和微博均擁有大量粉絲，惟近日她因點讚留言中包括謾罵中國網民的字眼，被批評辱華。她事後雖道歉，但內地廣告公司周日（17日）仍與其解約。由於她向內地網民道歉，同時引起南韓網民不滿。

事件發生後，Hamzy在微博發文道歉，解釋自己本來就常常按讚留言，點讚辱華留言只是無心之舉，並非有意，更澄清自己相當尊重中國的飲食文化。不過有中國網民指，她在Youtube上解釋自己是因中國公司要求才出面道歉，繼續主張泡菜、包飯是南韓食物。這些留言截圖傳回微博後，徹底惹怒中國網民，紛紛批評，「給爺爬」、「一邊罵中國人、一邊賺中國人的錢」、「對你很失望」、「根本就是雙面人」。

Hamzy所屬的內地廣告公司發聲明指，公司在她辱華爭議最初，願意相信她不會傷害中國粉絲，溝通後決定在各大平台直播道歉；但直播後，工作人員發現對方在未告知公司的情況下，擅自回覆傷害中國粉絲的言論，因此決定與其解除所有合約，對其短片進行刪減處理，並下架其所有淘寶產品，她的淘寶官方店舖亦已下架。