被揭欲買華製X光機　加拿大環球事務部表明不會採購

加拿大政府去年7月被揭為海外大使館，採購中國最大安全檢查設備製造商同方威視（Nuctech）生產的X光機，引發中國及美國強烈反應。加拿大環球事務部周二（19日）表示，最終沒有購買同方威視的X光機，並指將來也不會採購，將重新審視合約細節。

加拿大環球事務部去年透過公共服務和採購部，為全球170間大使館、領事館和高級專員公署的保安設備招標，其中X光機的合約雖有加拿大公司入標，但同方威視以低價中標，與加拿大政府簽署一份估值680萬加元（約4,139萬港元）的合約。有加方採購部官員擔心中方可能從中收集敏感資料，而採購亦正值加中關係在中國科企華為太子女孟晚舟引渡案等事件發生後的敏感時刻。

美方亦擔憂加拿大會因此出現安全漏洞，惟環球事務部發聲明指，採購同方威視的產品無安全隱憂。獲環球事務部委託的德勤會計師事務所完成調查報告後，警告當局向與中國軍方關係密切的同方威視採購X光機，可能給予中方機會作間諜活動。報告又指出，環球事務部採購敏感設備時，通常不會諮詢政府安全專家，建議更改採購流程。

加拿大國會下議院政府行動委員會調查有關採購爭議後，指出美國全國機場早在2014年已禁用同方威視產品，認為加方應視該公司為高度威脅。中方則不滿加拿大傳媒的報道，同方威視否認受中國政府操控。