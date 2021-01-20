研究發現未成年人病毒傳播力較強　倡及早接種疫苗

湖北武漢華中科技大學公共衞生學院團隊，早前針對兩萬多個來自武漢的新冠病毒家庭，進行病毒傳播特徵分析，發現在家庭成員之間，老年人較易感染病毒，但嬰幼兒和青少年的傳播力卻更強，因此建議當疫苗資源允許時，應及時為符合條件的兒童接種疫苗。有關研究結果周三（19日）已在國際權威醫學期刊《刺針》網上發表。

研究團隊將由2019年12月2日至2020年4月18日期間，武漢市上報的所有新冠肺炎確診病例（包括實驗室確診病例和臨床確診病例）和無症狀感染者的家庭進行分析。研究共納入約2.7萬個家庭，包括一代病例逾2.9萬人和家庭密切接觸者逾5.7萬人。

研究發現，與其他年齡人群相比，60歲以上人群在家庭之間感染新冠病毒風險最高，而12歲以下嬰幼兒和兒童易感染性較低。當接觸時間相同時，20歲以下的兒童和青少年病例傳染他人能力是60歲及以上人群的1.58倍。

研究又發現，無症狀感染者傳染他人的能力遠低於有臨床症狀的確診病例，而有症狀的確診病例在發病前潛伏期的傳播力，又比發病後更強。在嚴格的疫情干預政策實施後，一代病例的家庭再生數（每個家庭內部一個病例可傳染的人數）下降52%，繼發病例的家庭再生數從更減少63%。