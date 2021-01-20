金礦爆炸發生10日　再開鑽孔爭取救出工人

山東棲霞笏山金礦爆炸事故發生至今經已10日，22名工人仍被困井下，生死未卜。內媒周三（20日）在現場獲悉，一個直徑711毫米的救援孔料下午開鑽，將滿足被困礦工升井的條件，惟目前無法預計鑽孔打通的時間。

救援進行至今共計劃10個鑽孔點。其中2、3、4、6號鑽孔為五中段救援孔，2號孔因遇破碎帶已廢棄；3號孔於周日（17日）下1時55分貫通；4、6號孔為輔助探測通道，已分別鑽探555和480米，用於搜尋失聯人員。由於3號孔打通，令救援人員和五中段被困的11名礦工取得聯絡，並得悉在較五中段更深的六中段另有一人被困。

至於1、5、7、8號鑽孔是六中段救援孔，1號孔於周一（18日）上午6時貫通，其後救援人員以敲擊鑽杆的方式嘗試與井下人員聯絡，但未獲回應；5號孔因偏離7.3米已廢棄；7號孔已深入28米；8號孔設計放點完成，等待平整場地。

同樣作為輔助探測通道的9號孔已經深入9米。10號孔和原有的回風井是生命救援通道，其中回風井清障深度350米；10號鑽孔作為救援逃生通道，正在平整場地，爭取盡快開鑽。