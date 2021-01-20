台再多1宗新冠本土確診　桃園醫院染疫群組增至10人

台灣的中央流行疫情指揮中心周三（20日）召開記者會，當地新增一宗新冠肺炎本土確診病例，指揮中心指揮官陳時中表示，個案與衞生福利部桃園醫院群組有關，患者為早前染疫護士的祖母，兩人曾同住，患者周一（18日）出現發燒症狀後採檢，並在周三確診，目前正接受住院隔離。

陳表示，桃園醫院爆發群體感染，截至周三已有7名醫護、3名確診者家屬染疫，該院353名員工需接受緊急隔離。至於新增患者因在發病前2日至住院隔離前均在居家隔離，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

隨着桃園醫院肺炎疫情升溫，陳在周三下午宣布即日起清空醫院，院內427名員工隔離14天，曾在風險區的病人也須隔離14天，須接受核酸採檢證實未染疫才可轉院、移動。陳強調，即使已出院者亦要接受居家隔離14天，並在隔離期滿後接受採檢。

此外，指揮中心宣布強化醫療院所門禁管制措施，其中台北長庚醫院周三下午通報，從周四（21日）起一般病房一律全面停止探病，而深切治療部維持每日固定1次探訪。每名住院病人陪病者以1名為限，對陪病者採取實名登記制度，進入醫院需持「陪賓證」，更需減少在院內的移動。