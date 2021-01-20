全國人大常委召開會議　審議法律援助草案

全國人大常委會周三（20日）起一連三日在北京召開會議，會議審議了監察和司法委員會提請的法律援助法草案。草案除了擴大民事法律援助的範圍外，亦規定縣級以上政府司法行政部門應當設立法律援助機構，這些機構可以在法院、檢察院及看守所等，派駐值班律師，為民眾提供法律意見。會議暫時未有港澳台事務作出討論。

草案規定法律援助是國家為經濟困難公民，無償提供的法律諮詢、代理、刑事辯護、值班律師法律幫助等法律服務。另外，在刑事法援方面，草案規定若刑事案件的疑犯、被告屬於未成年人，殘疾人士，可能被判處無期徒刑、死刑等情況，而又沒有委託辯護人下，法院應當通知法律援助機構指派律師。

會議又審議了修訂執業醫師法的議案，以保障醫生合法權益及待遇，完善他們的職責和法律責任，改革考試註冊管理制度等。另外，會議亦討論了濕地保護法草案，建議在全國成立濕地管理體制，調查評價、規劃和重要濕地資源動態監測與預警，為濕地保護和修復，檢查與監督等訂立規定。

另外，會上審議了國務院關於安全生產法的修正草案，進一步完善安全生產工作的原則要求，強化和落實生產經營單位的主體責任，明確地方政府和有關部門的安全生產監督管理職責，加大對生產經營單位及其負責人安全生產違法行為的處罰力度。