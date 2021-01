南韓教授《紐時》登廣告　重申泡菜起源地

中國及南韓近日就泡菜的起源持續爭議。早前曾抗議百度百科稱「泡菜源於中國」的南韓誠信女子大學教授徐坰德,近日在《紐約時報》美洲版和國際版刊登一則宣傳泡菜的廣告,標題為「Korea's Kimchi, It's for Every one(南韓泡菜是全世界人的美食)」,再次就泡菜起源發聲。

徐坰德在個人社交帳號發布廣告截圖,廣告中寫有南韓泡菜的文化於2013年被列入聯合國教科文組織有關名錄,泡菜數千年來一直是南韓最具代表性的飲食和發酵食品。他表示,策劃此次廣告前曾與多名廣告、泡菜專家商量,兩者均批評中國以「泡菜工程」的回應毫無根據。

針對近日中、韓就「泡菜」歸屬問題爭論,中國外交部發言人華春瑩周三(20日)回應,她認為泡菜作為一種醃漬發酵的食品,並不是僅存於少數幾個國家或地區;「中國有『paocai』,「朝鮮半島及中國的朝鮮族都稱之為『kimchi』」,均有相通之處,但在用料、口味、製作等各有千秋。她強調,各方應從美食角度對泡菜相關學術問題,進行有益的、友好的交流,不應帶入偏見,以免引發對立、影響感情。

此前,徐坰德在去年12月曾致函百度百科,就「泡菜」詞條稱「韓國泡菜源於中國」的表述有錯發表回應。百度事後刪除以上表述,但此後又在該詞條的「起源爭議」標題下,添加了「韓國的泡菜經歷數個重要階段,三國時代由中國傳入」。