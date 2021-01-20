傳美軍機險撞台民航機　一度相距僅76米

北京大學海洋研究院「南海態勢戰略感知」平台周三（20日）在微博公布，美軍一架KC135R空中加油機，近日在台灣的西南空域完成任務後，返航期間與長榮航空一架BR225航班因航線相近，兩機相差距離不足76米，險釀成重大事故。

事發於上周三（13日），KC135R加油機當時為在南海偵察的RC135W電子偵察機完成加油作業，返航時與長榮客機軌迹相交，兩機高度分別為35,750英尺、36,000英尺，垂直距離相差不到250英尺，即約76米的距離。據國際民航組織規定，在FL290（Flight level，飛航空層）以上飛行的飛機，應保持2,000英尺的垂直距離，惟雙方當時未達到安全距離。

據平台發布的有關語音紀錄以及航空動態畫面顯示，所幸當時台北一名航空管制人員及時發現以上情況，通過無線電警示美機，「你正在干擾台北飛航情報區，立即離開」，同時告知長榮客機12點鐘方向有一架不明飛機，才避免意外發生。

平台批評，美軍每年均會派遣上千架次軍機前往南海，並強調在他國近海的「航行與飛越自由」，惟僅就本次事件，美方行為構成「飛行安全」的直接侵害，「在不能確保飛行安全的情形下，何來所謂『飛越自由』？」