華外交部：冀拜登政府與中國相向而行

美國候任總統拜登即將宣誓就職，中國外交部周三（20日）召開例行記者會，發言人華春瑩表示，希望美國新一屆政府與中方相向而行，加強對話，管控分歧，推動中美關係盡快回到正確發展軌道。

華春瑩指，中美之間雖然存在分歧，但擁有廣泛共同利益和合作空間，並對世界和平與發展負有特殊責任。中方一貫認為，一個良好的中美關係符合兩國人民的根本利益，也是國際社會的共同期待。中國將致力於同美方實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，同時堅定捍衞國家主權安全發展利益。

華春瑩又表示，歷史會對美國第58屆政府、即特朗普政府執政期間的表現，作出公正評價。公道自在人心，無論美國國務卿蓬佩奧之流如何撒謊、欺騙、散布仇恨和對抗，如何大搞「謊言外交、恫嚇外交、脅迫外交」，大家都會作正確判斷。

另外，台灣駐美代表處稍早發布新聞稿表示，駐美代表蕭美琴受邀出席拜登就職典禮。蕭美琴將代表台方出席。

在拜登上任後，外界普遍期待中美關係會有所改善，但有美國智庫發現，中國在簽署首階段貿易協議之後，只從美國採購820億美元（約6,350億港元）商品，實際上僅完成1,590億美元（約1.23萬億港元）貿易承諾的52%。分析指，中方未能履行承諾，在長遠而言，或會影響中美兩國關係。