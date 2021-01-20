字節跳動控告百度侵權勝訴　獲賠40元人民幣

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷。

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷。北京字節跳動科技（字節跳動）早前控告百度在未經許可下，在其營運的「百家號」中使用用戶上傳、發布的作品《海賊王：有人謠傳紅發是天龍人，所謂的證據堪稱可笑！》，侵害字節跳動的訊息網絡傳播權。案件近日在北京互聯網法院一審宣判，百度需就其侵權行為賠償40元（人民幣，下同，約48港元）。

判決書顯示，字節跳動於前年1月，向百度發送下架涉案作品的通知郵件，但百度至10月28日才封鎖涉案侵權帳戶，未及時刪除作品，構成幫助侵權，百度應對損害擴大部分承擔侵權責任。不過，由於字節跳動未能證明其經濟損失及百度的違法所得，法院對百度過錯程度、侵權行為等酌情確定。

字節跳動此前要求百度在百度首頁和報刊顯著位置刊登道歉聲明，並賠償經濟損失以維權合理費用合計1萬元（約1.2萬港元）。百度認為，字條跳動並非本案主體，起訴時僅享有涉案作品權利，並未獲得授權，且字節跳動發出投訴通知時，未獲得實體權利，因此不構成合格通知，百度也未收到相關投訴郵件。

裁判結果顯示，自判決生效之日起7日內，百度需支付原告字節跳動賠償金40元，並駁回其他訴訟請求。而案件受理費25元（約30港元），由百度網負擔，自判決生效之日起7日內交納。