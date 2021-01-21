暖爸街邊賣番薯17年　賺200萬人民幣助兩兒子置業

內地樓價近年不斷上升，置業已成為不少年輕人的終身目標。內媒近日報道，河南洛陽一名55歲劉姓男子在路邊賣烤番薯17年，共賺取超過200萬元人民幣（約240萬港元），先後成功為兩名兒子置業。由於兩次均以現金付清款項，引來網民嘩然，不少人對其兩名兒子表示羨慕。

報道指，劉男在24歲來到當地賣水果，後來改賣烤番薯。他向內媒表示，自己在山區租了近160畝農地種植番薯，他指出由於番薯是由自己所種，因此成本較低，售價自然也比其他店家便宜。劉男多年來生意興隆，一天可以賣出500多公斤的烤番薯，更因此而被當地居民封為「烤地瓜大王」。

他續指，自己已在路邊擺檔16年，每天從早上7時「開爐」，至晚上10時才打烊，他直言累了也只能在路邊小睡片刻。直到去年，他終於租了一間店舖，擁有自己的烤番薯店。他又表示辛勞多年後，終於得到回報。在2016年，他在洛陽為二兒子買樓，去年又在鄭州幫大兒子置業。劉男提到，兒子們現在均能安居樂業了，他下一個目標就是替自己和妻子買間「小房子」養老。