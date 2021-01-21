村醫私自接診發燒病人　被判緩刑2年

湖北荊門市沙洋縣後港鎮村醫馬某，因違反防疫規定被起訴。他去年違規私自接診6名有發燒症狀的村民，後來多名村民確診為新冠病例。近日，沙洋縣人民法院審理案件進，判馬某因妨害傳染病防治罪成，判處有期徒刑1年、緩刑2年。

去年1月湖北疫情嚴峻，後港鎮要求村醫自21日起不得治療發熱病人，若發現發熱病人要及時向鎮衞生部門匯報。馬某對此完全知情，並曾透過社交通訊軟件作出回覆。惟當月28至2月7日，他卻在港口村衞生室接診6名發燒病人，私自為他們輸液治療，未向鎮衞生院和鎮、村幹部上報。8日，他發現病人仍有發燒、乏力等新冠肺炎症狀，才上報，結果造成1人死亡、5人確診，33名村民需強制隔離。

事發後，警方帶走馬某調查，查明案情後，以涉嫌犯妨害傳染病防治罪移送檢察機關起訴。法院宣判時認為，馬某違反傳染病防治法的規定，拒絕執行衞生防疫機構依照傳染病防治法提出的預防、控制措施，引起新型冠狀病毒傳播或者有傳播嚴重危險，其行為已構成妨害傳染病防治罪。

判決續指，鑑於馬某到案後如實供述罪行，可從輕處罰、從寬處理。馬某犯罪情節較輕，歸案後確有悔罪表現，法院遂依法作出如上判決。