內地多144人確診　東北兩省日增逾百本地病例

內地周四（21日）公布新增144宗新冠肺炎確診病例，其中126宗為本地個案，單是黑龍江和吉林兩省新增個案已逾百宗。日前宣布境內多縣區實施禁足令一周的黑龍江，啟用由公安廳自主研發的健康碼「市內碼」，確保「關住門管住人」。

黑龍江單日新增68宗本地確診和85宗無症狀感染病例。該省公安廳副廳長王曉丹周三（20日）在省政府舉行的防疫工作記者會上稱，當局於上周三（13日）已完成對9個中風險地區市民給予市內碼，望奎縣全域和散發病例所在小區居民需憑碼限制出行。另當地亦停止大型活動審批，以限制聚集活動﹔全部關閉中風險地區小型場所；每日平均均逾8,000警力駐守火車站、機場和口岸等地點；啟用27個省界、234個環市檢查站和992個治安關卡。

吉林同日新增33宗本地確診和6宗無症狀感染個案，當地市場監管廳周三召集15家全省連鎖藥房、超市、社區團購平台經營商代表舉行網上會議，要求業界落實穩定物價責任，並強調當局將嚴打各類價格違法行為。又特別要求社區團購落實「九不得」，包括哄抬價格、限銷商品、拒絕交易、限制競爭、虛假宣傳、非法收集消費者個人信息等。

除上述兩省外，過去一日內地新增本地確診病例包括河北20宗、北京和山西各兩宗，以及山東一宗；新增18宗境外輸入病例分別為上海9宗、天津5宗，及北京、湖北、廣東和廣西各一宗。全國至今累計88,701人確診，其中4,635人病亡。