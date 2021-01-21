中日舉行海洋事務高級別磋商　就釣魚島問題交換立場

中日兩國周三（20日）以視像方式舉行中日海洋事務高級別磋商團長會談，據中國外交部消息，會上雙方代表強調加強中日海洋事務高級別磋商等雙邊渠道的溝通，積極推進海洋領域的務實合作。日媒表示，日方代表在會上就中國海警船屢闖入釣魚島（日稱尖閣諸島）周邊海域提出嚴正抗議。

報道指，日本外務省亞洲大洋局局長船越健裕指出，中國海警船於本月中旬多次進入釣魚島周邊海域，並靠近日本漁船，要求中方應對。中國外交部則指出，外交部邊界與海洋事務司司長洪亮重申中方在釣魚島問題上的原則立場，向日方表達關切，希望雙方相向而行，通過對話溝通管控分歧，切實維護東海穩定安寧。

日媒表示，會上雙方確認旨在緩和東海緊張的意見溝通很重要。有關兩國防務部門間的「海空聯絡機制」，雙方也就盡快開設緊急熱線，以及中方在東海中日中間線附近開發油氣田交換意見。

這是自從去年7月以來中日兩國再次舉行外務部門司局長級會議。報道稱，雙方計劃於下月上旬再舉行海洋事務高級別磋商視像會議，加強溝通。