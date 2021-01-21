美駐聯合國大使卸任　籲各國對抗中國大陸排擠台灣

美國駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft）為被中國制裁的官員之一，卸任前再度發表支持台灣言論。她周三（20日）在Twitter發文稱，現時正是世界各國團結對抗中國大陸排擠孤立台灣的時候，聯合國所有成員國應正視台灣參與國際組織的益處，以及其受排擠帶來的傷害。貼文附上她帶着台灣黑熊公仔走向聯合國大會廳講台的背影照。

之後，她又發布一張台灣黑熊公仔坐在窗邊的照片，背景為聯合國總部。她寫道：「自由與民主總是遭受考驗，這就是聯合國存在的原因」。台灣駐紐約辦事處隨後在Twitter與Facebook發文，感謝克拉夫特的支持。

克拉夫特同時錄製7分多鐘短片，發表對台聲明，稱台灣是對國際公共衞生負責、捍衞人權，卻遭受中國大陸打壓，被國際組織排除在外，無法分享寶貴經驗與成就，令人難以接受。她稱美台關係將持續緊密發展，美國將繼續支持台灣在國際舞台上發揮適當角色。

克拉夫特2019年9月出任美國駐聯合國大使，近幾個月多次發表挺台言論。她卸任後，托馬斯—格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）將出任駐聯合國大使。