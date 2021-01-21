地方立法用民族語言教學　全國人大指不合憲

內蒙古去年9月開學時，因當地政府推行漢語教學政策，引發學生和家長不滿上街示威。全國人大常委會法制工作委員會（法工委）主任沈春耀周三（20日）向全國人大報告2020年備案審查工作情況時指出，地方立法規定民族學校用民族語言教學的做法，不符合憲法。

沈春耀稱，過去一年來，法工委在備案審查工作中，對存在違背憲法規定、原則或精神，與中央的重大決策部署不相符或者與國家的重大改革方向不一致的規定或問題，認真開展審查，按不同情況分別予以糾正、作出處理。

其中，有地方法規規定，各級各類民族學校應當使用本民族語言文字或者本民族通用的語言文字進行教學；還有的地方法規規定，經本地教育行政部門同意，有條件的民族學校部分課程可以用漢語言文字授課。對此，法工委審查認為，上述規定與憲法第十九條第五款關於國家推廣全國通用的普通話的規定和國家通用語言文字法、教育法等有關法律的規定不一致，已要求制定機關作出修改。

現行憲法第四條規定，國家保障各少數民族的合法的權利和利益，國家根據各少數民族的特點和需要，幫助各少數民族地區加速經濟和文化的發展。各民族都有使用和發展自己的語言文字的自由。