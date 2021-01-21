台代表獲邀出席美總統就職禮　民進黨指42年來最大突破

美國總統拜登和副總統賀錦麗於當地周三（20日）宣誓就任，台灣駐美代表蕭美琴獲邀出席其就職典禮，美國國家安全發言人霍恩事後稱，美台關係堅如磐石。台行政院長蘇貞昌和民進黨均形容為台美關係42年來最大突破。台灣的蔡英文總統周四（21日）透過總統府向兩人表達祝賀。

蕭美琴在Twitter直播出席典禮時用英文表示，對獲邀感到榮幸，指民主和自由是台美的共同價值，經濟繁榮與區域穩定是雙方共同利益。在堅定的基礎上，期待未來繼續深化兩地關係。她早於上周已接獲邀請函，但因需要通過檢疫等原因，直到出席典禮一刻才公開。

民進黨國際部主任羅致政周四表示，蕭美琴成為1979年台美斷交以來，首位獲美國政府邀請參與總統就職禮的駐美代表，反映台灣的努力和人民的成就得到肯定。他又希望那些唱衰台灣及台美關係的人，可以適可而止。蘇貞昌同日在行政院表示，蔡英文上任以來台美關係不斷進展，除了在經貿和區域安全等方面合作，雙方高層互動互訪頻繁。他又提到，候任美國國務卿布林肯在任命聽證會談到對台政策時，強調確保台灣有抵抗侵略的自我防衞能力。

台總統府周四發新聞稿，指蔡英文認為美國不僅是台灣在國際上最重要的盟友，也是共享自由民主價值的堅實夥伴。雙方在政治、經貿、安全與文化等各項領域長期合作，不但促進兩地友誼，對區域和平穩定與繁榮發展更有積極正面的貢獻。她除祝福在拜登帶領下的美國新政府，能夠施政，亦期待台美持續深化合作夥伴關係。