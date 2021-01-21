公安部去年抓獲41.6萬名逃犯　68人屬A級逃犯

公安部周四（21日）在北京召開新聞發布會，發言人李國忠表示，全國公安機關去年全年共抓獲41.6萬名逃犯，包括68名A級通緝令逃犯。另外，去年全國有315名警員、165名輔警因公犧牲，平均年齡42.8歲，8,827名警員或輔警受傷。

李國忠又指，去年全年共搗破3,392個黑社會性質組織、10,586個惡勢力犯罪集團，抓獲18.8萬名疑犯。去年，全國刑事案件比2019年下降1.8%，8類主要刑事案件同比下降8.7%，立現行命案數同比下降9.3%，治安案件同比下降10.4%。

他續指，去年公安部會同有關部門打擊賭博，共破獲逾3,500宗跨境賭博案件，抓獲75,000名疑犯，破獲超過6,380個賭博推廣平台、非法支付平台、地下錢莊等，搗破逾980個非法技術團夥，摧毀多個在中國境內招賭的境外特大賭博集團，查扣凍結一批涉案資金，處罰一批參賭人員。

扶貧方面，公安部扶貧辦幫助貴州興仁市、普安縣和廣西三江侗族自治縣脫貧，包括實施幫扶項目近千個，投入幫扶資金4億元（人民幣，下同，約4.8億港元）、引進幫扶資金2億元（約2.4億港元），使三地脫離貧困縣行列、22萬人脫貧。