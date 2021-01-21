美軍空中加油機現身台南方空域　與台長榮班機僅305米

美國軍事新聞網《Alert 5》周三（20日）發布消息稱，據衞星導航監察技術（ADS-B）記錄，上周三（13日）發現呼號為PEARL50的美軍KC135空中加油機，在台灣南方空域與長榮BR225班機，發生危險的空中接近事件，兩機垂直距離不足1,000呎，即為304.8米，低於國際民航組織安全垂直距離2,000呎。台灣的交通部民航局表示，當時兩機位置航管均有掌握，並提醒長榮航機注意，暫未知對方飛機的身份。

報道指，台北區管中心管制人員呼叫美機的錄音內容在航空社群網站曝光，可聽到管制人員呼叫ADS-B識別編號1400，並且位於KABAM管制點附近的不明機。Alert 5指，該機已干擾台北飛航情報區內的飛航活動，並要求其轉換通信頻道至127.9MHz與台北區管中心通聯。

長榮航空回應稱，長榮航班BR225是台北飛往新加坡的班機，機長確實有接獲航管值班人員提醒通知航路附近有不明機的資訊，該班機仍依原規劃航路飛行。民航局表示，由於該不明機並未與我方航管聯繫，無法判別身份。

而北京大學海洋研究院「南海態勢戰略感知」周三則在微博發文，稱美軍1架KC135R空中加油機在台灣的西南空域為正在南海偵察的RC135W電子偵察機加油後，準備返航。此時，台灣長榮航空BR225次航班正按照其既定航線向南飛行，二者航線相近，兩機相差不到250呎，即76米，情況危急。