認解放軍艦隊持續壯大　美海軍指揮官稱未增強威脅

中美近年關係緊張，兩國軍艦亦多次傳出在海上相遇甚至對峙。但據美國海軍學院周二（19日）引述美國海軍航空母艦打擊群指揮官韋里西莫（Doug Verissimo）稱，儘管中國海軍正不斷強化艦隊，但對部署於印太區域的美國軍艦未有展現較大的威脅，兩軍在該區域的互動沒有明顯改變。

韋里西莫接受美國海軍學院訪問時稱，跟2017年和2018年相比，美國海軍在靠近中國附近海域的行動方式沒有任何變化。他強調，雙方大部分的互動都是非常可預測和專業。美方在責任區內與日本海上自衞隊合作，而在責任區外則與其他部隊和艦隊聯手。除了解放軍的海上力量明顯增長外，他沒有看到其他重大變化。韋里西莫指出，從戰術角度看，他看不到中美雙方互相接近、相遇和溝通時有任何重要變化。

有內地專家接受官媒時表示，中國海軍向來專業的，這點無需美方證實，雙方的互動有規可循。中美兩國於2014年簽署關於海空相遇安全行為準則諒解備忘錄，又協定《海上意外相遇規則》，並按此舉行過演習。儘管中美關於海空相遇安全行為準則諒解備忘錄並不具有國際法約束力，雙方是自願遵守，但實際上的約束和規範是存在的。

該專家認，這次美國海軍指揮官的表態，也許是釋放一個信號 — 即使在中美關係惡劣的時期，中美海軍之間的關係並非如外界想像中那麼差。兩軍有改善關係的基礎，但也要謹慎觀察。