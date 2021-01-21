台醫院爆疫約1165人居家隔離　患者樣本驗出病毒變異

台灣的衞福部桃園醫院爆發院內群聚感染，9天已有10宗確診。桃園市長鄭文傑周四（21日）表示，目前當地約1,165人需家居隔離。台國防部早前下令禁止官兵前往桃園，而澎湖、雲林及苗栗縣政府亦禁公務員到桃園，外界呼籲當局應做好「桃園封城計劃」。同日流行疫情指揮中心表示，桃園醫院群組染疫者病毒樣本中驗出病毒變異。

指揮中心周四證實，在桃園醫院群組中除驗到主要流行的D614G變種病毒株，同時發現帶有L452R變異。後者在美國加洲出現，但台灣卻屬首次。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這次群聚事件中共5人驗出病毒變異。他解釋，新冠肺炎病毒本來就很容易突變，雖美國加州將L452R定義為變種病毒株，但目前未獲世界衞生組織和美國疾病管制中心認可。

指揮中心目前已啟動住院病患回溯計劃，曾在1月6日到20日進過醫院的民眾，需列入自主隔離，若有身體不適等症狀，衞生局或醫院評估，可公費採檢。另在涉事醫院的患者亦需轉到其他醫院，目前已轉出241名患者。台灣的陸軍第6軍團33化學兵群和桃園市環保局等部門，共66人對桃園附近環境進行消毒，需1日內完成。另有醫護在網上發文稱，民眾不要再去人多的景點或店舖，為連日出現的疫情感到擔憂，醫護的壓力十分大。

外界擔憂疫情擴散，呼籲當局將桃園封城。指揮中心指揮官陳時中周四在記者會上表示，封城分為4個階段，但目前仍處於第一階段。各階段分別為一是出現境外輸入導致零星社區感染病例；二是出現感染源不明的本土病例；三是單周出現3宗以上社區群聚事件，或一天確診10名以上感染源不明的本土病例；四是本土病例數快速增加，14天內平均每日確診100宗以上，且一半以上找不到傳染源。