外交部祝賀拜登就職　轟蓬佩奧為中美關係「埋雷」

美國總統拜登宣誓就職後，外界普遍期待中美關係能得到改善。中國外交部發言人華春瑩周四（21日）在例行記者會上表示，中方對拜登就職表示祝賀，希望拜登在國家治理中能取得成功，期望中美關係能重回正軌，強調「中美關係中善良的天使能夠戰勝邪惡的力量」。她又提及，中方願為美國抗疫繼續提供力所能及的幫助和支持。

華春瑩在會上批評特朗普政府，特別點名美國前國務卿蓬佩奧，在中美關係中「埋雷、燒橋、毀路」，中美雙方都需要拿出勇氣，展現智慧，彼此傾聽、正視和相互尊重，才能修復關係。她重申，美國少數反華政客出於私利，通過撒謊來煽動仇恨和分裂，令中美人民深受其害；中美因社會制度、發展階段和歷史文化不同而存在分歧，惟分歧不應導致分裂，在國際關係，意識形態不同的國家應當可和諧共存，共同為實現世界和平與穩定、發展作出努力。

她又表示，新冠肺炎疫情是全人類面臨的共同的挑戰，只有所有國家都戰勝疫情，人類才算真正徹底勝利，中方歡迎美方重返世衞，願繼續與包括美國在內的各國一道加強合作，中方也願意為美國抗疫，繼續提供力所能及的幫助和支持。

她又稱，中方對美方重新加入《巴黎氣候協定》表示歡迎，期待美方為應對氣候變化，作出積極貢獻，中方願與美方以及國際社會合作應對共同挑戰，共同推動《巴黎氣候協定》全面有效實施，共建合作共贏、公平合理的氣候治理體系，協助全球低碳轉型和以後的綠色復甦。